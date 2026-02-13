À cette occasion, la Ville a choisi de rendre hommage à huit femmes valentinoises dont les parcours et les engagements participent activement au dynamisme et à l’évolution du territoire.
Leurs visages et leurs histoires sont présentés dans une exposition photographique installée à l’Hôtel de Ville de Valence, du jeudi 5 au samedi 14 mars. Cette exposition met en lumière des femmes aux profils variés : actrices du changement social, entrepreneuses, militantes, artistes, sportives ou citoyennes engagées. Autant de parcours qui illustrent la richesse et la diversité des engagements féminins à Valence.
Cette exposition photos est accompagnée par une autre expo d’art, celle des oeuvres de Luisa Rampon au coeur même de l’Hôtel de Ville.
Les Valentinoises formidables
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion pour la Ville de Valence de rappeler son engagement en faveur de l’égalité et de la justice sociale.
