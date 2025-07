Les Vendredis de Grâne-Festival Drômanscène

Deuxième édition du festival qui rassemble créateurs et musiciens! Concerts: Dear Pola/ Benjda/ I am sparrow.

Après une première édition mémorable, l’association Drômance vous invite à célébrer à nouveau la richesse artistique et culturelle de notre belle région. Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle, où artistes, créateurs et passionnés se retrouvent dans un cadre unique et enchanteur.

Côté exposants découvrez les oeuvres de nos nouvelles pépites drômoises aux univers inspirants. Côté scène, venez danser devant des concerts vitaminés, qui vous feront vivre une expérience sonore unique.

* Food truck et buvette.

PRENDS TA PLACE POUR DRÔMANSCÈNE 2025 :

https://www.helloasso.com/associations/dromance/evenements/dromanscene-edition-2

Association Drômance: Dromance.asso@gmail.com

dromance.officiel