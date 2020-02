Les Virtuoses

Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif. C’est un spectacle unique qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire. Mathias et Julien CADEZ, nos Virtuoses, éprouvent une attraction irrésistible pour l’humour, la dérision et la magie… et en dignes héritiers d’une famille d’illusionnistes, ils n’hésitent pas à faire apparaître des colombes, des flammes et des étincelles dans leur recueil de partitions ! C’est pour fêter ses 50 ans que le Lions club St-Vallier/St-Rambert a choisi d’inviter ces deux magnifiques artistes, pour vous donner l’occasion de vous réjouir à la vue de ces deux » hurluberlus » qui viennent de régaler Paris avec plus de 200 représentations.

Fidèle à sa vocation et à ses engagements, notre Lions Club organise cette exceptionnelle et époustouflante soirée au profit de la recherche et de la lutte contre le cancer pédiatrique menées au Centre Léon Bérard.