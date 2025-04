Les yaourts, des produits bien dans leur pot !

Plus de 600 pots en céramique (faÏence, grès, porcelaine), verre carton, mais aussi yaourtières et des objets publicitaires témoignent de l’histoire et du développement du yaourt depuis les années 1920.

Une place de choix est réservée aux pots consignés, en grès, du milieu du 20e siècle. Ces pots montrent la grande inventivité des formes, des couleurs et des graphismes dont ont fait preuve les entreprises de Saint-Uze, et plus particulièrement la manufacture Revol.

Vous pouvez également admirer l’ exposition « Ateliers d’Art de France » qui réunit les pièces des 12 candidats à la jusqu’au 9 juin 2025.

La Maison de la Céramique s’est associé dans le cadre du Concours » Ateliers d’Art de France » pour mettre en lumière l’excellence des savoir-faire des métiers d’art en Auvergne-Rhône-Alpes.

.