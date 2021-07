L’estafette en goguette

Rencontre entre fantaisies, contes et musiques et si le coeur nous en dit petit bal entre amis…

La compagnie recherche les chemins de traverse pour aller plus simplement vers le public. Elle souhaite créer des moments simples et conviviaux qui amènent la rencontre et l’inattendu par des formes artistiques ouvertes qui trouvent leurs magie dans la simplicité.

Dans le décor désuet d’estafette, avec humour, maladresse et délicatesse, cette famille d’artistes va remettre au gout du jour l’envie fantasmée d’un spectacle forain en racontant de façon poétique leur vie d’artistes.

C’est le cabaret de leur vie de quarantenaires, la petite forme qui lance leur compagnie l’Estafette !

Cette forme est comme leur maison ouverte à leurs amis, où chacun amateur et averti peut chanter… Une grande tambouille de famille quoi !