Lettres à Nour

Sur Scène un homme et une femme, séparés par un espace, une frontière invisible mais bien réelle, mais aussi par la vision et la conception de leur religion, l’Islam !

Un lien d’amour filial les unit, un lien fort mais qui peut se rompre face à leurs convictions, à la cruelle réalité d’une société désoeuvrée où les repères basculent et engendrent des tragédies humaines.

Radicale mais aussi sensible, leur correspondance épistolaire d’une beauté incroyable nous donne à réfléchir sur le thème de la radicalisation au 21ème siècle où la Religion est toujours au coeur des débats de société où le choc des cultures et des générations se produit sans cesse.