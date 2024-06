LÃ©viathan – ThÃ©Ã¢tre, vidÃ©o

écrit par Guillaume Poix et mis en scène par Lorraine de Sagazan membre de l’ensemble artistique de La Comédie de Valence.

En mettant en regard la justice avec le mythe du Léviathan, Lorraine de Sagazan explore la nature ambivalente du système judiciaire. Le Léviathan, tel qu’il est présenté dans la tradition mythologique, peut être interprété de différentes manières: tantôt comme une force monstrueuse et destructrice, tantôt comme une puissance protectrice et ordonnatrice. Avec l’auteur Guillaume Poix, iels construisent sur scène un « espace juridique utopique et imaginaire » où performance, film documentaire et installations déconstruisent les idées reçues.