L’exploration spiale et l’imaginaire

Découvrez les mystères de l’espace lors de « L’exploration spatiale et l’imaginaire », une conférence captivante alliant astronomie et nouvelles technologies. Un rendez-vous incontournable pour les curieux!

Eric Dautriat, ingénieur en aérospatiale, vice-président de l’Académie de l’Espace et écrivain propose une conférence qui associera des réflexions sur l’exploration spatiale à laquelle il a participé activement en tant que chef de la mission Ariane 5 au début des années 2000 (notamment) avec une évocation de textes littéraires et de mythologies qui évoquent les imaginaires liés au ciel et à ses mystères