L’heure exquise

James Drinkwater est un organiste et pianiste primé qui a donné des récitals en solo et en tant qu’accompagnateur à travers le Royaume-Uni. Il est directeur musical au Clifton College de Bristol et a étudié au Pembroke College (Université de Cambridge).

Samir Savant est sollicité au Royaume-Uni et en France comme ténor soliste. Il a chanté dans de nombreuses chorales et comme soliste d’opéra et d’oratorio. Il est PDG de St George’s Bristol, une grande salle de concert, et a étudié au St John’s College (Université de Cambridge).

Ce concert sera suivi d’un verre de l’amitié.