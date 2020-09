L’histoire de petit K

Conte musical en Human Beatbox dès 4 ans, par Joos Entre conte musical, théâtre, humour et poésie, Petit K entraîne le public dans un parcours initiatique et participatif autour de la pratique du human beatbox.

Mais qui est Petit K ?

Venez découvrir l’histoire de ce personnage et à travers lui, la performance impressionnante de Matthieu Jacinto, dit Joos, à la fois comédien, plasticien et beatboxer. Qu’est- ce qu’il fait ? Avec seulement sa bouche et sa voix, il est capable d’imiter des instruments et de faire de la musique !

Passionné par cette discipline, Joos est très engagé dans sa transmission, à travers ce spectacle et les nombreux ateliers qu’il mène sur le territoire auprès du public.