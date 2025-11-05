Théâtre

L’histoire des trois poilus de Beauvoisin

Un acteur seul en scène sur les pas des trois poilus de Beauvoisin. Il était temps qu’on raconte !

L’histoire des trois poilus de Beauvoisin
Le 10/11/2025 17:30

36 place de la Grand Aire 26170 La Roche-sur-le-Buis

Payant

Durée de la représentation : 1h15