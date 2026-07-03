Une grenouille qui n’a de cesse de croire en ses rêves, une vielle femme qui sublime la vétusté de ses objets, une rencontre qui va changer le désir de pouvoir d’un colibri, ces histoires sont dans l’sac.
Ces contes abordent les thèmes de la différence, de la persévérance, de l’acceptation du handicap, questionne la place du plus fort.
Différentes atmosphères happent les spectateurs grâce à Mange doigt qui raconte par la voix et la danse et donne ainsi corps aux personnages.
Ces tableaux en mouvements sont portés par les rumeurs mélodiques de Gratte Nez (percussions africaines, accordéons, guitare).
« L’histoire est dans l’sac » par Cie Gratte Nez et Mange Doigt – Les Petits Pestacles
Dans le cadre du festival » Les Petits Pestacles « , découvrez « »L’histoire est dans l’sac » , des contes mimés en musique live.
Place du 14 juillet 26170 Mollans-sur-Ouvèze Tél. 04 75 28 70 15
Une grenouille qui n’a de cesse de croire en ses rêves, une vielle femme qui sublime la vétusté de ses objets, une rencontre qui va changer le désir de pouvoir d’un colibri, ces histoires sont dans l’sac.