Libérations : De l’ombre, femmes en résistance

« Léa, Claire, Charlotte, Jeannette, Binette, La mémé Jeanne, Suzanne et Yvonne, huit femmes presque ordinaires, dont les chemins vont se croiser et se lier. Nous sommes dans la Drôme, l’Isère, le Vercors durant la Seconde Guerre mondiale, une professeure recrute des sympathisants pour l’un des grands groupes de Résistance de la région. Ces Femmes de l’ombre vont se réunir pour mettre en place une opération secrète. »

Marianne Téton, qui interprète tous les personnages, a mené l’enquête sur ces femmes dont la vie quotidienne s’est muée en un danger permanent. Elle a travaillé avec divers partenaires : les historiens Jean Sauvageon et Alain Coustaury, Pierre-Louis Fillet du Musée de la Résistance à Vassieux, le musée de la Résistance de Romans, les Archives de la Drôme, les filles de Germaine Chesneau qui sauva 139 enfants juifs en les cachant au Château de Sallmard à Peyrins. De nombreux témoignages et entretiens ont nourri l’écriture et l’interprétation.