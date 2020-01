Compositions d’Estelle Jacques pour piano solo, entre musiques savantes et populaires, aux confluences de divers styles musicaux: jazz, tango, musique impressionniste, latine et hispanisante ou bien encore musique répétitive.

Un beau voyage musical, rythmé, coloré et cinématographique.

Vidéos sur www.liberpiano.fr