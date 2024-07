L’Ã®le au TrÃ©sor

Venez écouter la passionnante et terrible histoire de L’île au trésor ! Suspens et aventure au programme. Pour petits et grands.

Action et dépaysement garantis avec L’île au trésor de Robert Louis Stevenson ! Le récit, raconté par Planète Guides, entraînera le public à la recherche d’un mystérieux trésor caché sur une île lointaine. Mais les pirates veillent…Une histoire forte en rebondissements qui distraira les plus grands et fera rêver les plus jeunes.