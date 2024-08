L’impasse – Spectacle Ã©questre

En route vers la maison de campagne de leurs grand-parents, deux soeurs se retrouvent dans une impasse.

Le van qui tracte leur caravane s’est volatilisé durant la nuit.

Comment vont-elles faire pour aller au bout de leur périple?

Peut être que les chevaux broutant tranquillement alentour seront la solution…

Un spectacle équestre écrit et mis en scène par Lorelei Laesslé en collaboration avec Antoine Bassaler et Anita Gil Saborido.

Sur la piste vous retrouvez Lorelei et sept de ses chevaux Sereno, Sarango, Dohrn, Baal-Khan, Geldi, Jalisco et Galardo. Anita et ses juments Perle et Farabulle.

Dates: 7 & 8 Septembre 2024 à 18h30 aux écuries de la Vallée.

Spectacle en plein air, prévoyez un couvre chef!

Prix: Tarif plein 15EUR / Tarif réduit (-12ans) 10EUR / Gratuit pour les moins de 3 ans.