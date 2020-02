« L’indomptée » / Film + Rencontre

Axèle est photographe, Camille, écrivain. Elles partent pour un an en résidence à la Villa Médicis à Rome. Camille est accompagnée de son mari, l’écrivain réputé, Marc Landré. Alors qu’une étrange rivalité s’installe entre eux, Camille se lie à Axèle. Mais qui est vraiment Axèle ? Une artiste complète, sans concession, qui se confond avec son oeuvre ? Ou le fantôme des lieux ? De cette année à la Villa Médicis, où les corps et les esprits se libéreront, personne ne sortira indemne…

Dans le cadre fascinant de la Villa Médicis, L’Indomptée nous ensorcelle. Entre réel et imaginaire, un hommage à la création illuminé par un duo d’actrices solaires.