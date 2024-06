Live Concert Prem Joshua

Prem Joshua Projet sont une lumière d’avant-garde dans le monde de la musique indienne contemporaine et les pionniers d’un son électrique qui puise son essence dans la profondeur des traditions musicales indiennes et l’innovation de la musique occidentale contemporaine. Profondément enraciné dans les ragas indiens, le son entrelace les rythmes du Maroc avec les béats des dancefloors londoniens, expérimente avec les rythmes d’Europe de l’Est et le Jazz et les mélange avec des vers chillout et soufis. La musique avec des instruments comme le sitar, la flûte, le saxophone, les percussions ainsi que le chant, est originale, captivante et émotionnelle. Prem Joshua est connue dans tout le monde. Il a crée 20 CD studio, la dernier s’appelle « Koyal ». www.premjoshua.com