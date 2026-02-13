Livron freeze – « Bêtise »

Dans le cadre du Festival Danse au Fil d’Avril en partenariat avec la FOL26.

Au programme de cette soirée :

– 16h30 > Gouter partagé

– 17h15 > Spectacle de restitution des créations des enfants et des jeunes

– 18h à 20h > Boum kids avec DJ et Bal chorégraphié

– 20h > Spectacle #BÊTISE de la Compagnie Evolves

#BÊTISE mêle danse contemporaine, hip-hop, classique et danse théâtrale.

C’est un miroir tendu à nos usages numériques. Fruit des témoignages de nombreux jeunes, ce spectacle riche en émotions questionne notre rapport aux écrans et la

responsabilité collective qui en découle.