Livron freeze – « Bêtise »

Au programme de cette soirée :
– 16h30 > Gouter partagé
– 17h15 > Spectacle de restitution des créations des enfants et des jeunes
– 18h à 20h > Boum kids avec DJ et Bal chorégraphié
– 20h > Spectacle #BÊTISE de la Compagnie Evolves
#BÊTISE mêle danse contemporaine, hip-hop, classique et danse théâtrale.
C’est un miroir tendu à nos usages numériques. Fruit des témoignages de nombreux jeunes, ce spectacle riche en émotions questionne notre rapport aux écrans et la
responsabilité collective qui en découle.