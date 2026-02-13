Spectacle

Livron freeze – « Bêtise »

Dans le cadre du Festival Danse au Fil d’Avril en partenariat avec la FOL26.

Le 17/04/2026 16:30

90 Avenue Joseph Combier 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 75 40 41 37

Gratuit pour les visiteurs

Au programme de cette soirée :
– 16h30 > Gouter partagé
– 17h15 > Spectacle de restitution des créations des enfants et des jeunes
– 18h à 20h > Boum kids avec DJ et Bal chorégraphié
– 20h > Spectacle #BÊTISE de la Compagnie Evolves

#BÊTISE mêle danse contemporaine, hip-hop, classique et danse théâtrale.

C’est un miroir tendu à nos usages numériques. Fruit des témoignages de nombreux jeunes, ce spectacle riche en émotions questionne notre rapport aux écrans et la
responsabilité collective qui en découle.