Local Musique Festival #3

À partir de 17h, vous pourrez découvrir le travail de trois jeunes artistes plasticiennes : Filo, Alice Feuillère et Ayane Hassan.

À 20h, les festivités se poursuivront avec trois groupes Rock : « No Name » (Pop Rock) basé à Nyons, puis « The Nemesis » (Rock Cinématique) et « Send Me Love Letters » (Dark Rock Psyché) originaires des Baronnies. La soirée se clôturera avec « ACROM », jeune DJ de Tarendol.

Une scène ouverte est aussi organisée de 19h à 20h où tout artiste peut s’inscrire en contactant l’association sur les réseaux sociaux, ou par mail: joindre.lmf@gmail.com.

La restauration et la buvette seront assurées par « Le Gecko », bar juxtaposé à l’événement.

Dans un chaleureux mélange des générations, venez soutenir nos talents locaux dans cette période où la culture doit être encouragée.

Avec les précautions d’usage, on vous attend nombreux et nombreuses pour ce moment de partage.