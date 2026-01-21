De la musique concrète & improvisée avec 3 artistes d’exception ; Benjamin Bondonneau, Lionel Marchetti et Xavier Charles.

Benjamin Bondonneau, Lionel Marchetti et Xavier Charles forment le trio Locus Asper Locus.

Cet ensemble formé d’instruments acoustiques s’appuie sur l’improvisation et un choix d’outils électroniques pour pousser à l’extrême l’exploration de la clarinette Sib, tant pour sa capacité à produire des » bruits » d’une grande intensité que pour sa finesse sonore.

Inspiré par le voyage en âne dans les Cévennes de R. L. Stevenson, le trio part en randonnée dans le Périgord accompagnés de trois ânes.

Dans leurs sacs, leurs clarinettes, des enceintes actives, un synthétiseur, des pédales d’effets, le tout fonctionnant sur batterie.

Ils choisissent de beaux sites où ils improvisent, installant leurs systèmes en plein air. Les mules tranquilles prêtent une oreille attentive tandis que la nature vibre et que les clarinettes conversent dans la chaleur de juillet.

Prix libre et conscient