LONNY en concert

Musicienne chevronnée, Lonny aurait pu choisir la familiarité de l’alto dont elle joue depuis petite mais le son qui court le long de sa colonne vertébrale, celui par lequel elle tient debout, se nourrit des guitares folk qu’on entend chez Gillian Welch ou Laura Marling. Ses chansons naissent d’une rupture qui a figé Lonny quelque part en bordure du monde. De cette expérience à la fois bouleversante et fondatrice, elle a conçu un folk empathique mais intransigeant, d’une langue française entoilée de paysages normands ou québécois, et de métaphores. Lonny, variation autour d' » alone » en anglais, prouve que la solitude, loin des lieux communs, peut être le terreau d’un nouveau départ.

Prix libre

Lonny : Chant / Guitare ..Ecouter

Alexandre du Closel : Piano