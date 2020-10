Dans le cadre de l’exposition Philippe Favier / ALL-OVER. Un spectacle à la croisée de la conférence, du jeu d’argent, de l’histoire dont vous êtes le héros et de la réunion Tupperware.

Un beau jour, dans une brocante, l’auteur et comédien Nicolas Heredia tombe sur une reproduction de L’Origine du monde, posée par terre, entre une roue de vélo et un lot de petites cuillères en argent. Cette copie de la toile de Courbet, d’assez mauvaise facture, coûtait 200 euros.

Elle est aujourd’hui le point de départ d’un empilement précaire et joyeux de questions diverses sur la valeur potentielle des choses, sur la valeur potentielle de l’argent – ou avantage encore : sur la valeur potentielle de l’aventure.