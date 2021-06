Lost For Words en concert à la Mine d’Art

Lost for Words c’est un univers mêlant Blues/Rock et Pop, une rencontre entre John Lee Hooker et Jack White.

C’est aussi de nombreux concerts et plusieurs festivals tel que les « In’attendus de Gagnières » , Le festival « Bog’dégâts » ou encore le festival de Payzac , des premières parties de groupes tel que KEEMAH (ex No one is innocent), GruGru, Picon mon amour, La Chose, et un premier album sortis en Novembre 2019 sur le Label M&O Music et sur toutes les plates-formes numériques ainsi que chez les disquaires.