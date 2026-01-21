Concert

LOU NELL

De la chanson française, un voyage musical avec la jeune et talentueuse Lou Nell

Le 24/01/2026 20:30

9 place de l'horloge 26400 Saoû

Gratuit pour les visiteurs

 » J’ai la Grande-Ourse sur le visage. Quand j’étais petite je pensais que c’était comme dans Harry Potter, que la nuit avait laissé un morceau d’elle en moi. Depuis j’écris des chansons refuges, oniriques, en clair-obscur. Je crois qu’elles sont un peu le  » Tout va bien  » qu’on se répète au réveil d’un cauchemar.  »

Lou Nell, c’est des chansons-refuges, en clair-obscur, minimalistes, et à fleur de mot. Quand la vie devient trop rude, Lou Nell écrit et compose. Elle dessine petit à petit les contours d’un monde d’émotions, de voyages, et d’histoires de vie. Comme des petits talismans, c’est doux, c’est rassurant et c’est très beau …

Prix libre et conscient