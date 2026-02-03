Loud Like Metal

PERSEIDE (Metal Alternatif / Lyon)

Depuis 2010, PERSEIDE propose un mélange de rock, de metal et de punk américain aux gros refrains entêtants teintés d’une touche de musique électronique.

Ils sont rapidement repérés par le label » OrageRock » qui les produit et les fait tourner en France, en Europe et aux États-Unis en premières parties de groupes comme Soilwork, Betraying The Martyrs, Chunk No Captain Chunk!, Cancer Bats, Protest The Hero, etc.

Après avoir fait mûrir le projet, ces quatre amis d’enfance signent en 2020 sur le label WormHoleDeath et sortent leur premier album The Only Thing. S’ensuivent alors une série de concerts en Europe et en France, dont les festivals PlaneR’Fest, Sylak Open Air, Panic Fest, BeaujoFest, etc.

L’année 2024 est marquée par leur signature sur le label Victory Vision Agency et la sortie de leur deuxième album, » P.I.E.C.E.S. « .

PERSEIDE revient en octobre 2025 avec Shadows, un nouveau single qui annonce un 3ème album à venir…

LAST ADDICTION (Metalcore / Lyon)

Actif depuis 2018, crée en lisière d’un territoire appelé les « terres froides », LAST ADDICTION délivre un univers artistique plein de contrastes, une vision sombre et définitive de l’avenir, mais servie sur un plateau d’argent !

En effet, si les textes mettent un point (presque) final à l’avenir de la planète et de l’humanité, le style musical est lui un mix unique, un voyage entre heavy moderne et metalcore, dans lequel sont distillées des touches mélancoliques ou extrêmes. Surprenant, déroutant, inclassable, L.A recherche ce côté » ascenseur émotionnel » pour captiver, et n’hésite pas à casser les codes, y compris en mêlant chant clean, scream, et growl.

KR3V (Metalcore / Valence)

Formé en Janvier 2025 , » KR3V » est l’expression viscérale du gosse que tu vois dans le miroir.

Celui qui se prend la réalité brute en pleine face et qui tente de grandir tout en apprivoisant ce qui demeure sa faiblesse mais aussi sa meilleure arme : SA PUTAIN DE RAGE.

Serre tes poings et entre dans son monde, tu en sortiras libre mais pas indemne.

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.