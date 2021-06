Louis Capeille et Sebastian León – Clairière Festival

Concert avec guinguette. Entre le chant des oiseaux et le son de la harpe. Au coeur de la Clairière entre ciel et terre et se laisser envouter par la délicatesse du harpiste Louis Capeille et de la voix envoutante du baryton colombien Sébastian Léon.

Nous aurons l’honneur d’accueillir la très talentueuse violoncelliste Honorine Schaeffer de l’orchestre d’Amsterdam dans un quartette percutant qui mêlera la fougue de la pianiste Rebecca Chaillot à la puissance du violoniste Alexis Cardenas allié à l’éclatement des couleurs du peintre Nicolas Saracco.

À l’orée d’un bois entouré de lavandes et d’oliviers, la clairière se dévoile au bout d’un chemin initiatique comme une scène antique au coeur d’anciennes restanques, vestiges des cultures de l’Abbaye d’Aiguebelle. Cette terre à ciel ouvert, bordée d’une végétation luxuriante o re un espace scénique bucolique et primitif ou la nature se place au centre de la création.

La Clairière à été inspirée d’un appel de la forêt, un invitation de l’invisible à y prélever son énergie, son ancrage et sa vitalité pour créer un espace de partage, de rencontres et d’émotions autour de l’Art. L’année qui vient de s’écouler n’est elle pas là pour nous pousser à nous réinventer, nous rapprocher de l’essentiel ?

C’est dans cette énergie que le festival Clairière à été créé – en à peine deux mois – avec une programmation exceptionnelle au coeur d’un espace complètement naturel et préservé, pour proposer aux personnes qui peuplent le territoire et visiteurs de passage un autre imaginaire, un autre futur que celui qui nous était suggéré. Je vous invite donc à explorer l’ensemble de notre programmation et à venir à la rencontre de la Clairière pour en découvrir peu a peu ses secrets cachés…