Luc Chareyron : Le Triomphe de l’Enclume

Il y a de la détermination, de l’ambition même, et il ne s’en cache pas. Il va être question de gravité, et plus encore d’expliquer ce phénomène physique véritablement inexplicable.

Une démarche qui, si elle réussissait, justifierait à elle seule un Prix Nobel, celui de la meilleure vulgarisation scientifique du XXIème siècle, rien de moins, et c’est toute la prétention de notre protagoniste qui se verrait bien en smoking à Stockholm pour un y prononcer un discours spécial. Mais n’allons pas trop vite en besogne !

On commencera par des constatations évidentes : Icare, les femmes et les hommes canons au cirque, les alpinistes et tant d’autres attestent d’une quête insatiable des hauteurs. L’humanité, de toute son histoire, témoigne d’une obsession à l’élévation, des corps et des âmes. Une volonté farouche de gagner les cimes et si possible plus haut encore, jusqu’au club très select des étoiles.

Or, toutes ces considérations nous ramènent immanquablement à cet autre constat : ce qui nous est commun à toutes et à tous, c’est la chute, c’est la gamelle, c’est le bas.

Ne dit-on pas que le bât blesse ? Plus encore, il désespère et cela, ça n’est pas tolérable.

Il nous faut comprendre. Il faut expliquer.

Alors, en route pour une heure de théories et de concepts de hautes volées.

En route pour la poésie.

En route pour la philosophie.

En route pour les étoiles.

En route pour l’élévation.

En route pour une tentative burlesque et folle d’espoir.

En route pour le triomphe !