Pour adultes seulement.
Plateau artistique composé de :
-Dani Lary – Propulsé parmi les plus grands magiciens du monde, vous présentera des tours de grande illusion.
-Fakir Testa – La France a un incroyable talent (TF1)
-Margot Ruby – Artiste acrobate, feu, et contorsions.
-Cécilia Pascal – Chanteuse emblématique de la tournée européenne des zéniths » 500 voix pour Queen »
Et bien d’autres surprises à découvrir.
Lucifer Magic Création – Cabaret Magique Halloween Dani Lary
Préparez – vous à vivre un moment exceptionnel !
Deux cabarets uniques réservés aux adultes, captivants, surprenants et pleins d’émotions. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment l’art, la scène et l’audace… ambiance d’Halloween.
20 grande Rue 26300 Barbières Tél. 04 75 02 34 83
