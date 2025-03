L’univers des senteurs au château

Commencez par un parcours guidé qui vous conte l’univers parfumé du château , et éveillez vos sens lors d’une expérience olfactive en compagnie de Jacqueline Padilla passionnée de l’histoire du parfum. Puis entrez dans les secrets du parfum.

Découvrez les matières premières utilisées dans la création des parfums, l’art de se parfumer et la place du parfum dans la vie du château lors des festivités, loisirs et divertissements. Le parfum n’aura plus de secrets pour vous !