Tout au long de la journée : Marché de produits régionaux.
Jeux pour enfants, animations, balade à poney, concours de pointage.
Troupe de Cabeoloum folk. Concert de Cumbé !
Distillation avec le vieil alambic . Tombola.
22h : Feu d’artifice (si possible), suivi de Bal gratuit avec Gérard Sinclair, l’orchestre et les danseur.ses
LXXème fête de la Lavande
De 10h30 à 14h : Célébration en plein air et bénédiction de lavande.
14h : Grand concours de pétanque en triplette.
Place du village 26310 Lesches-en-Diois Tél. 04 75 21 41 86
Tout au long de la journée : Marché de produits régionaux.