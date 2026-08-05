Animations, Sortie, Spectacle

LXXème fête de la Lavande

De 10h30 à 14h : Célébration en plein air et bénédiction de lavande.
14h : Grand concours de pétanque en triplette.

LXXème fête de la Lavande
Le 15/08/2026 10:30

Place du village 26310 Lesches-en-Diois Tél. 04 75 21 41 86

Gratuit pour les visiteurs

Tout au long de la journée : Marché de produits régionaux.
Jeux pour enfants, animations, balade à poney, concours de pointage.
Troupe de Cabeoloum folk. Concert de Cumbé !
Distillation avec le vieil alambic . Tombola.
22h : Feu d’artifice (si possible), suivi de Bal gratuit avec Gérard Sinclair, l’orchestre et les danseur.ses