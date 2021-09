Evènement biennale autour des constructeurs du spectaculaire 1e édition Ce qui se joue entre désir et matière / 2021.

Machin-Machines invite à mieux comprendre ce qui se joue entre désir et matière pour ces constructeurs de tous les possibles mais aussi à rêver et à faire mouvement commun entre imaginaires et réalités.

Nous vous invitons à découvrir une programmation de spectacles tout public utilisant des machineries, des manèges à pédales, des engins à moteur ou sculptures à engrenages avec son, lumière, poésie et inspiration à tous les étages. Vous pourrez également assister à des tables rondes, des parcours de constructeurs ainsi qu’à l’envol d’un Mobile Homme de la Compagnie Transe Express.