L’affaire Fouquet, c’est le procès du siècle. Ce dix-septième siècle d’or et de lumière, le siècle de Louis XIV. Un procès retentissant où l’un des personnages les plus riches et les plus puissants du royaume se retrouve pris dans les rouages de la justice au temps de Louis XIV. Où est le vrai ? Où est le faux ? La marquise de Sévigné va devoir faire face à la machination et à l’absolutisme royal pour soutenir son ami. Un procès hors norme qui a eu ses héros méconnus. La conférence plongera l’assistance dans un affrontement sans merci entre deux camps. L’occasion de découvrir les personnalité cachées et courageuses de grands noms de la littérature. Et une fois de plus, madame de Sévigné est là où on ne l’attend pas.
Madame de Sévigné et le Procès Fouquet
La conférence présentera les causes et les conséquences du procès Fouquet ainsi que son déroulement et les lettres de la marquise qui évoquaient les séances. Mais aussi Fouquet et les protagonistes de cette histoire. Conférence avec diaporama.
Le 21/02/2026 18:30 Informations complémentaires
12 place du jeu de ballon 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71
Payant