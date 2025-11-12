Magasin Éphémère du Café Poussette à La Ruche – L’Auberge qui relie

Fringuerie solidaire – ouverte toute la journée ! Vêtements, accessoires, linge de maison… à petits prix et en mode circulaire ?? Donnez une seconde vie à vos habits, ou trouvez vos prochaines pépites !
Ateliers d’upcycling textile – l’après-midi. Machines à coudre, mercerie, idées et bonne humeur à disposition ! On fabrique ce qu’on veut, on apprend, on échange ? et cette semaine, le jean recyclé est à l’honneur.
Le Café Poussette toute la semaine : Un espace doux et vivant pour se poser, discuter, jouer et grignoter ?
Samedi 22 novembre, on clôture en beauté ! Grande barderie & dernière journée de la fringuerie. Crêpes maison & soupe aux saveurs d’automne et aux épices. Contes pour petits et grands par Carole Joffrin / Cie Les Mots Troubles. Concert de clôture avec Les Den (Kilian & Terry ? chansons en français, vibrantes et pleines d’émotion). Et pour finir la soirée, set électro envoûtant de DJ Dredkin