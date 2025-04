Magie : Coralie Andy dans « Connexion(s) »

Coralie tente de répondre à ces questions fondamentales avec fraicheur, sagacité et humour, par des expériences interactives toujours plus extraordinaires les unes que les autres. Déterminée à défier les lois du destin et à comprendre l’impossible, Coralie nous embarque dans Connexion(s), un spectacle d’illusions qui mêle magie, mentalisme… et rencontres inattendues.

Bien plus qu’un spectacle de magie, Connexion(s) est un véritable One Woman Show, une expérience fascinante, déjantée et rafraichissante, que vous ne serez pas prêt d’oublier !