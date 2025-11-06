Au programme : un répertoire enchanteur mêlant musiques de Noël, airs de films populaires et mélodies issues d’anime japonais, le tout dans une ambiance tamisée aux chandelles et accompagné d’une
projection en fond de scène.
Ce concert exceptionnel sera embelli par la présence des danseuses d’Aurélie Glenn, qui accompagneront les artistes de leurs chorégraphies gracieuses, apportant une dimension visuelle encore plus magique à la soirée.
Ce concert est aussi un événement solidaire, organisé en soutien à l’association humanitaire » Une Main pour Demain « , et se tiendra en collaboration avec la société Arabesque.
Enfin, pour clôturer la soirée, une vente aux enchères d’objets d’art sera organisée.
Hommage spécial : En mémoire des 10 ans du Bataclan, la musique de Madeleine Colomb et les paroles de Tom et Caroline Avrile seront interprétées par Myroslava Tsybka et Tom Legaret lors d’un moment
musical intitulé » Hommage « .
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée féerique et émouvante, placée sous le signe de la musique, de la solidarité et du souvenir.
Magie de Noël aux chandelles : piano, violoncelle., danse aérienne.
Le Théâtre Municipal de Montélimar accueillera la violoncelliste internationale Myroslava Tsybka et la pianiste virtuose Tetyana Victory, accompagnées des danseuses d’Aurélie Glenn.
Place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 06 37 55 80 54
