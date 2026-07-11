« Mais où êtes vous ? » par la compagnie Les petites Motnotes – Beaumont-Monteux

Un ours au potager et les petites bêtes ne peuvent plus y entrer. Mais un jour, tout va changer ! Grâce à leur détermination et leur complicité, elles vont retrouver leur place au potager.

Un éclairage léger, un univers sonore doux, un duo de chants en polyphonie, des instruments en acoustique. Les deux interprètes s’effacent pour laisser la place à l’histoire, aux ombres et images projetées, aux sons et aux voix.

La Compagnie Les petites Motnotes est accueillie à Plats le 29 juillet pour le spectacle Le bal des familles. Et le spectacle se prolongera l’après-midi à la crèche La Farandole, avec un atelier pour les tout-petits de la structure et leurs parents.

Ce projet est mené dans le cadre des vacances culturelles, avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et de la démarche d’action culturelle et d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.

L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également menés grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire.

A partir de 18 mois

Durée : 30 min