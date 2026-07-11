« Mais où êtes vous ? » par la compagnie Les petites Motnotes – Beaumont-Monteux

Un éclairage léger, un univers sonore doux, un duo de chants en polyphonie, des instruments en acoustique. Les deux interprètes s’effacent pour laisser la place à l’histoire, aux ombres et images projetées, aux sons et aux voix.
La Compagnie Les petites Motnotes est accueillie à Plats le 29 juillet pour le spectacle Le bal des familles. Et le spectacle se prolongera l’après-midi à la crèche La Farandole, avec un atelier pour les tout-petits de la structure et leurs parents.
Ce projet est mené dans le cadre des vacances culturelles, avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et de la démarche d’action culturelle et d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.
L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également menés grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire.
A partir de 18 mois
Durée : 30 min