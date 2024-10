L’association Solidarité Habitats, acteur sur la question des liens intergénérationnels dans le logement, vous invite à la seconde représentation de « Mais t’as quel âge ? » dans la Drôme. le 06 novembre à 18h à Dieulefit.Le spectacle commencera par une petite présentation du dispositif » Cohabitons » : un système d’entraide où un sénior partage son logement avec une personne ayant un projet professionnel et cela en échange de convivialité et de petits services occasionnels.. Marion POUVREAU débarque ensuite pour interpréter à nouveau son one woman-show « Mais t’as quel âge ?! » » Un spectacle familial qui se joue des âges et parle à toutes les générations.Baby-boomers, générations X, Y ou encore Z, vous vous reconnaitrez forcément ! « .Déjà plus de 200 représentations. Le spectacle a reçu le PRIX MEILLEUR ESPOIR lors du Festival Avignon Off..Vous voulez un aperçu ? https://www.youtube.com/watch?v=F8yrvu9yUlQ Vous souhaitez réserver votre place pour cette représentation ? Le 06 novembre 2024 à 18h00 – début du spectacle. Espace Culturel La Halle Spectacle gratuit (financé par la CARSAT Rhône-Alpes)? Places limitées et réservation obligatoirePour réserver, rien de plus simple : ?? Téléphoner au 04 75 55 34 42 ou 06 31 74 48 88 Scanner le QR CODE présent en bas de l’affiche jointe. En cliquant sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/solidarite-habitats/evenements/inscription-au-spectacle-mais-t-as-quel-age-de-marion-pouvreau Un projet organisé et soutenu par l’association Solidarité HABITATS, la CARSAT Rhône-Alpes, la commune de Dieulefit et le réseau Cohabilis AURA !Nous vous attendons nombreux !.L’équipe de Solidarité Habitats