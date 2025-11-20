Le Père Noël et ses lutins vous accueillent dans la Salle d’honneur de la Mairie de Montélimar, pour une rencontre féérique.
Venez déposer vos lettres dans les boîtes du Père Noël, du 1er au 18 décembre, installées sur le parvis de la Mairie, dans la maison du Père Noël, ainsi que sur les places des Clercs et de l’Europe.
Maison du Père Noël & ses lutins
Venez vivre la magie de Noël aux côtés du Père Noël et de ses lutins.
Place Emile Loubet 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 09 71
