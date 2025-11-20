Rencontre

Maison du Père Noël & ses lutins

Venez vivre la magie de Noël aux côtés du Père Noël et de ses lutins.

Le 12/12/2025 19:45

Place Emile Loubet 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 09 71

Gratuit pour les visiteurs

Le Père Noël et ses lutins vous accueillent dans la Salle d’honneur de la Mairie de Montélimar, pour une rencontre féérique.
Venez déposer vos lettres dans les boîtes du Père Noël, du 1er au 18 décembre, installées sur le parvis de la Mairie, dans la maison du Père Noël, ainsi que sur les places des Clercs et de l’Europe.