Majid Berhila, son nouveau spectacle

Majid, d’où vient il ? De Maghrebi ? Pas du tout, de Picardie ! Avec un humour fin et léger, il n’hésite pas à nous faire rire sur des sujets qui nous parlent. Tout y passe, sa double culture, sa vie de famille et sa chance d’avoir grandi en France.

Un spectacle touchant, sincère et drôle qui vous donnera envie de passer la soirée avec lui… en tout bien tout honneur bien sûr !

Majid n’est pas méconnu du grand public, il a écumé les cafés théâtres Parisiens, de la Providence au Splendid, aussi bien en one man show qu’en duo.

Il y a quelques années, Majid Berhila avait créé une comédie, Les Lascars Gays. Gros carton auprès du grand public après, une centaine de passages dans l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à en rire ! » et une tournée tout aussi intensive ! (500 000 spectateurs).

Vous retrouverez Majid Berhila au cinéma dans « Amis Publics », un film d’Édouard Pluvieux aux cotés de Kev Adams, Vincent Elbaz et Guy Lecluse.