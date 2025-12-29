Concert

MAKIZ’HARD Tekno Sound – DJs Sets

C’est le retour du MAKIZ’HARD Tekno Sound au Vacarme Exquis !
Au programme : Tekno Hard Tekno Acid Tribe to Kore.

MAKIZ’HARD Tekno Sound – DJs Sets
Le 17/01/2026 21:00

Île-Parc Girodet 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs