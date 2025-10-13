Serez-vous assez fou pour vous glisser dans la peau d’Alice et traverser le miroir ?
Spectacle immersif à l’intérieur du terrier du lapin blanc
Rêve éveillé à partir de 5 ans
Et aussi de 3 ans à l’éternité de votre âme d’enfant :
– Atelier fabrique ta boîte holographique
– Projection de courts métrages
– Malice au pays des Djins – Théâtre d’ombre et d’objets
– Autel vivant pour nos défunts
SAMEDI 01 NOVEMBRE
A partir de 15h à la Halle de Dieulefit
Billetterie solidaire (de 2EUR à 10EUR)
Kebab, crêpes, pop-corn, boissons chaudes et froides avec ou sans alcool et bien sûr des BONBONS !!!!!
Avec la participation et l’aide de l’Espace jeune de la CCDB @servicejeunessedieulefit , @la_cavarana , Carton Plein, @lesingemecanique , Les ateliers Pascale M, Les Djins, Le Palais du Bonbon et du Nougat, Les Grands Magasins, Tribal, Le Triporteur, les services techniques et communaux et les Habitants Bénévoles de la Ville de Dieulefit !!!!
Malice in Wonderland
Un événement manigancé par La Wonder Compagnie
