Par Martin Pierre, journaliste pendant 15 ans, il est auteur et enseigne à l’université Clermont Ferrand. Il est également formateur en Education aux médias et à l’information (EMI) et donne des conférences sur l’information, les réseaux sociaux ou la manipulation.
Manipulation, désinformation: comment s’y retrouver pour mieux y faire face.
Retour sur l’histoire et les différents types de manipulations à partir d’exemples pratiques tirés de l’actualité.
5 rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44