Manouchian, cet après-midi à 15h – Théâtre de la Ville

Cie Satê Atre. Un spectacle puissant et nécessaire qui retrace les derniers instants de Missak Manouchian et de son groupe de résistants, entre courage, humanité et devoir de mémoire.

Face?à?face avec l’Histoire

« Ma chère Mélinée… Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. » Ces mots de Missak Manouchian ouvrent un spectacle bouleversant qui plonge le public au coeur des interrogatoires menés par la Brigade Spéciale. Sur scène, Missak Manouchian, Marcel Rayman, Joseph Davidowicz, Spartaco Fontano et Olga Bancic – seule femme du groupe – font face à deux policiers français. Entre la salle d’interrogatoire et la cellule, leurs récits se dévoilent. À travers eux, c’est toute l’histoire du groupe Manouchian qui ressurgit, avec ses actes héroïques, ses sacrifices et son humanité. Un spectacle qui fait résonner la mémoire de la Résistance avec une intensité rare au théâtre de la ville à Valence.

Comprendre, transmettre et ne jamais oublier :

Pensé comme un spectacle qui transmet, Manouchian – Cet après?midi à 15h s’adresse autant aux adultes qu’aux jeunes générations. Il interroge notre rapport à la liberté, à la justice et à l’engagement, rappelant combien ces combats restent actuels.