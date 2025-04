Mantaill’Art : Salon pour la promotion des métiers d’art

Le Mantaill’Art est un salon qui a pour objectif de mettre en avant des artistes et artisans d’arts locaux et de permettre une rencontre avec des visiteurs qui ne se seraient pas déplacés dans chacun de leurs ateliers.

Organisé dans le Hameau de Mantaille (commune d’Anneyron), le Mantaill’Art regroupe une 40aine d’artistes et artisans d’art, heureux de venir partager leur passion et savoir-faire dans des domaines variés tels que la céramique, vannerie, travail du bois, art graphique, peinture… Ce pignon sur rue éphémère, leur permet d’aller à la rencontre du public et d’en tirer des bénéfices dans les échanges humains et marchands. Un repas (jambon à la broche / 14euros) est proposé à midi pour les plus gourmands. Renseignements: https://mantaillesportif.club/mantaill-art ou https://www.facebook.com/MantaillArt ou 07 77 20 59 03