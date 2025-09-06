Marché, Spectacle

Marché à la ferme Asencio

Ces soirées conviviales, organisées par La Ferme Asencio, réunissent habitants et visiteurs autour de producteurs et artisans locaux, dans une ambiance festive animée par un DJ.

Le 12/09/2025 16:00

2249 route de Fouillouse 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 23 49 43 79

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Au programme de la soirée :

– Musique avec DJ Sam
– Bière / vin et caviste
– Planche charcuterie / fromage
– Les fruits et légumes de saison de la ferme
– Artisan et création
– Tapas / grillades / glaces
– Exposition
– Animations diverses