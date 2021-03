Marché à la Ferme

De 15h à 19h:

Visite commentée de la cave Poulet & Fils et dégustation des vins du Domaine: Crémant & Clairette de Die et Châtillon-en-Diois rouge.

Sur l’esplanade de la cave, 16 producteurs drômois vous feront déguster leurs produits dans le respect des gestes barrières:

Fromages, pâtes, farines, pain, viande, charcuterie, volaille, biscuits, huiles, olives, truffes, lavandes et huiles essentielles, miel, moutarde, sel, confitures, cafés, jus de fruits, plantes d’extérieur, et produits artisanaux.