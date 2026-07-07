Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.
Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……
Marché artisanal nocturne
Marché artisanal nocturne. Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.
Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……
REPAS SUR RESERVATION : KEBAB Maison
100 route de Menée 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 34 67 48 30
Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.