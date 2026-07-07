Marché

Marché artisanal nocturne

Marché artisanal nocturne. Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.
Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……
REPAS SUR RESERVATION : KEBAB Maison

Marché artisanal nocturne
Le 18/07/2026 17:00

100 route de Menée 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 34 67 48 30

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Gratuit pour les visiteurs

Tous les exposants sont locaux et ravis de vous présenter encore cette année leurs travails.
Coiffure, tatouage, piercing, vêtement, vannerie, bijoux ……