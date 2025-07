Venez passer une belle soirée gourmande au gré des étals de produits locaux, tables et chaises à votre disposition pour pouvoir les déguster. Vous trouverez également des artisans locaux. Un spectacle de rue vous sera proposé à 20h.

Spectacle : « Gagarine is not dead » par la compagnie En corps en l’air et les sanglés. Représentation théâtrale à partir de 5ans.