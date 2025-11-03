Marché

Marché d’artisanat

Exposition et vente de broderies et produits locaux de Madagascar.

Marché d’artisanat
Le 15/11/2025 11:00

Salle Chausy 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 15 34 69 79

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs